Remco Evenepoel onder de indruk van landgenoot: "Als die zo goed blijft rondrijden..."

Met de Olympische Spelen op het programma wordt 2024 een speciaal wielerjaar. Wie zullen uiteindelijk de vier Belgische vertegenwoordigers zijn?

Twee van de vier namen voor de Olympische wegrit liggen al zo goed als vast. Wout van Aert en Remco Evenepoel zullen normaal gezien de tijdrit rijden en zij moeten dan ook de wegrit rijden. Maar wie worden de andere namen?

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft twee opties. Hij kan naast Evenepoel en Van Aert nog twee kopmannen zetten zoals De Lie of Philipsen of twee helpers in dienst van die twee kopmannen.

Arnaud De Lie

De Lie en ook Philipsen solliciteerden al voor een plekje en dat is ook Evenepoel niet ontgaan. Hij ziet vooral De Lie als een potentiële kandidaat. "Als die zo goed blijft rondrijden, zal Sven niet rond hem heen kunnen", zegt Evenepoel bij HLN.

Maar op de Olympische Spelen is een ploeg van vier kopmannen aan de start brengen ook een gevaar. Want met slechts een peloton van 90 renners en geen oortjes, is het altijd een vreemde koers met onvoorspelbare wendingen.