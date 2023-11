Twijfels bij mogelijkheden van Wout van Aert: "Maar het zou wel cool zijn"

Wout van Aert lijkt in 2024 voor het eerst de Giro te rijden. Maar gaat hij voor ritzeges of het klassement?

Hoewel ze bij Jumbo-Visma nog officieel bevestiging moeten geven, lijkt de kans toch groot dat Wout van Aert de Tour in 2024 links laat liggen. De Giro zou het alternatief zijn, als voorbereiding op de Olympische Spelen.

Volgens een verwijderd artikel van La Gazzetta dello Sport mikt Van Aert zelfs op een top vijf te mikken in het klassement. Van Aert kan klimmen, dat bewees hij vooral in de Tour van 2022, maar zelf voor het eindklassement in een grote ronde gaan, is toch nog iets anders.

Twijfels bij Van Baarle

Ploegmaat Dylan van Baarle zou het alleszins een mooi experiment vinden. "Het zou interessant zijn om hem voor het eindklassement te zien gaan, maar ik weet niet of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Het zou wel cool zijn", zegt hij bij GCN.

"Het is geen onmogelijk idee want hij heeft in de grote rondes die hij gereden heeft al geweldige dingen laten zien. Een klassementsrenner zijn is wel nog iets anders. Dat zou misschien betekenen dat hij iets anders zou moeten schrappen en ik weet niet of dat een mogelijkheid is."