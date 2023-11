📷 Gevoelige transfer! Alpecin-Deceuninck neemt renner van Jumbo Visma over

Lars Boven rijdt vanaf januari 2024 voor Alpecin-Deceuninck. Hij vertrekt bij het Development Team van Jumbo Visma. Zijn vader is nochtans Jan Boven, ploegleider bij Jumbo Visma. Hij reed 4 jaar voor de Nederlandse wielerploeg.

“Die jaren zijn voorbij gevlogen. Ik kan terugkijken op een heel erg mooie tijd, waarin ik heel erg gegroeid ben. Het is onmogelijk om alle dingen die ik heb geleerd bij de ploeg te benoemen”, klinkt het.

“De beste manier om mijn tijd bij Jumbo-Visma samen te vatten, is door te zeggen dat ik heb geleerd wat het inhoudt om een wielrenner te zijn.”

Boven heeft voor twee jaar getekend bij de ploeg uit de WorldTour.

