🎥 KIJK! Zo rekent Mark Cavendish af met een opdringerige fan

Mark Cavendish kondigde in mei zijn pensioen aan. Toch blijft hij razend populair bij het grote publiek.

Mark Cavendish is er ondertussen 38, maar blijft in het wielerwereldje een heel grote meneer. Zijn populariteit blijft bijzonder groot, zelfs al is hij enkele maanden geleden gestopt met koersen.

Nu dat zo is, heeft Cavendish de tijd om andere dingen te doen. De Brit ging een tijdje geleden op restaurant eten met enkele vrienden.

Een fan had Cavendish herkend, haalde zijn telefoon uit, begon de ex-renner te filmen en riep constant “Mark” naar hem.

Cavendish hoort het geroep in zijn richting wel, maar heeft eerst niet door van waar het komt. Tot hij de camera ziet… De Brit trakteert hem op een welgemeende middelvinger.

