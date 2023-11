🎥 Pidcock maakt veldritprogramma bekend: zoveel keer rijden de Grote Drie tegen elkaar

Tom Pidcock heeft zijn programma voor het veldrijden bekendgemaakt. Hij komt in totaal tien keer in actie dit seizoen.

Tom Pidcock heeft op zijn sociale mediakanalen zijn programma in de cyclocross bekendgemaakt voor deze winter. Hij start in Herentals en eindigt in Benidorm.

Tien keer komt hij deze keer in actie en nadat Mathieu van der Poel en Wout van Aert eerder al hun programma bekendmaakten is nu geweten dat de Grote Drie vier keer tegen elkaar zullen rijden.

Dat gebeurt in de wereldbekermanches van Antwerpen (23 december), Gavere (26 december), Hulst (30 december) en de Duinencross van Koksijde (4 januari).

Mogelijk wordt het nog zes keer, want Wout van Aert heeft nog niet bevestigd of hij effectief ook zal rijden in Zonhoven (7 januari) en Benidorm (21 januari).

Zoals eerder al vermoed werd zal Pidcock net als Van Aert het WK veldrijden laten voor wat het is, waardoor Van der Poel nu al gewonnen spel lijkt te hebben.