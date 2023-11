2024 is nog niet begonnen en Caleb Ewan krijgt al heel slecht nieuws te horen

Caleb Ewan wist als geen ander wat hij wil doen in 2024. Maar dat plannetje gaat helaas niet door voor de Australiër.

Caleb Ewan stak niet onder stoelen of banken dat hij in 2024 de Tour de France wil rijden bij Jayco AlUla, maar nu al laat de ploeg weten dat dit niet zal gebeuren.

De Nederlander Dylan Groenewegen trekt naar de Ronde van Frankrijk in 2024. Ewan moet vrede nemen met de Giro d’Italia.

Brent Copeland, de algemeen manager van Jayco AlUla, laat bij Cyclingnews weten waarom die keuze gemaakt werd. “Het is nooit eenvoudig om twee getalenteerde sprinters te managen”, klinkt het.

“Maar als ik naar het wedstrijdprogramma kijk, denk ik dat het wel goed mogelijk is. De grote vraag is natuurlijk: wat is ons plan voor de Tour de France? Elke sprinter wil nu eenmaal graag de Tour betwisten, en daar etappes winnen.”

“We hebben besloten dat Dylan de Tour de France zal rijden en dat we Caleb zullen uitspelen in de Giro d’Italia. In 2025 zien we wel wat er gaat gebeuren. Ze krijgen allebei de kans om veel sprintzeges te boeken gedurende het seizoen”, gaat hij verder.

Een opvallende keuze toch want Jayco AlUla is een Australische ploeg is en Ewan heeft een Australisch paspoort op zak, maar toch kiest men resoluut voor een Nederlander in de grootste wielerwedstrijd van het jaar.