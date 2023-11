AG2R rijdt volgend jaar met Decathlonfietsen: Steels geeft zijn mening

Wielertoeristen kijken er vreemd van op en profrenners nog meer. AG2R doet het volgend jaar met fietsen van Decathlon.

Decathlon is de nieuwe hoofdsponsor van AG2R, waardoor de Franse wielerploeg met fietsen van de sportwinkels zal rijden. Ongezien in het peloton.

De fiets van Van Rysel is zelfs voor wielertoeristen iets wat niemand snel zal kiezen en nu moeten profrenners er de baan mee op.

Wetende dat zelfs veel fietsenwinkels niet willen werken aan fietsen van Decathlon doet bij velen vragen rijzen over de betrouwbaarheid van dergelijk materiaal.

“Als ik voor mijn vriendin een fiets zou aanraden om te beginnen rijden, zou ik misschien ook daar eens gaan kijken”, zegt Stijn Steels, tot vorig jaar prof bij QuickStep, aan Het Nieuwsblad.

“Maar ik begrijp dat er bij echte profs twijfel is. Tot vorig seizoen reden ze bij AG2R met fietsen van het Zwiterse merk BMC. Ja jongens, dat is echt de top. En nu? Ik kan niet oordelen, want ik heb er niet mee gereden. Maar zoals gezegd: ik begrijp dat er twijfel is.”

De fiets zal ook bij Decathlon te koop zijn voor de wielertoerist. Aan welke prijs is nog niet geweten. Momenteel is de duurste Van Rysel bij de winkelketen er eentje van 8.500 euro.

“Als amateur zou ik er toch niet zoveel aan uitgeven”, zegt Stijn Steels nog. “Dan investeer je dat budget beter in jezelf. Zorg eerst misschien dat je in conditie bent, dat je goed getraind hebt. En denk daarna eens na over het materiaal.”