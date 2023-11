Arnaud De Lie doet opmerkelijke aanpassing aan seizoensstart

Arnaud De Lie zal net als dit jaar ook in 2024 zijn seizoen starten in Spanje. Al doet hij dat wel op een andere manier.

Ploegleider Kurt Van de Wouwer liet aan La Dernière Heure weten dat Arnaud De Lie opnieuw in Spanje aan zijn seizoen begint.

De Vuelta a Murcia en de Clásica de Almería zijn de eerste koersen op het programma van De Lie. Zij worden gereden op zaterdag 10 februari en zondag 11 februari.

Opmerkelijk, want zo start De Lie in 2024 drie weken later dan vorig jaar. Toen won hij eind januari meteen in de Clásica Comunitat Valenciana.

“Arnaud begint drie weken later, in Murcia en Almeria”, zegt Van de Wouwer. “Vorig jaar was hij na zijn eerste koers Valencia al erg sterk in de Omloop Het Nieuwsblad. Misschien is hij dit jaar wat minder goed dan, maar dat is geen groot probleem. Je kan nog steeds winnen als je niet in topvorm bent, en Arnaud is nog jong. Op zijn leeftijd kan hij snel zijn topvorm bereiken.”

Hoe zijn programma er later op het jaar uitziet, daar ging Van de Wouwer niet op in. “We hebben zijn programma wel in ons hoofd, maar we wachten daar nog even mee, vooral vanwege de Tour de France. Pas als we het parcours van de Vuelta weten, maken we een keuze daarover.”