Cijfers bewijzen: 2023 is het beste wielerjaar in 'het moderne wielrennen' ... en in 2024 kunnen we record van 100 jaar geleden breken!

Binnen acht maanden zijn er de Olympische Spelen in Parijs. Gaan we dan kapitaliseren in diverse disciplines en ook grossieren in Olympische medailles? Het jaar 2023 was er eentje om duimen en vingers af te likken - ook in Olympische disciplines.

2023 was een absoluut waanzinnig jaar. Lotte Kopecky, Remco Evenepoel en Thibau Nys zorgden samen voor liefst vijf wereldkampioenentruien. Met Kopecky als grote slokop, want zij won twee keer op de piste en een keer op de weg.

Reken daarbij nog een aantal prima prestaties van onder meer Wout van Aert, een Europese veldrittitel voor Michael Vanthourenhout en nog heel wat andere Europese titels en podiumplaatsen en je komt over alle categorieën heen aan 56 medailles op EK's en WK's voor 2023.

© photonews

Dat is een ongezien aantal en ook het hoogste ooit in het moderne wielrennen. Uiteraard zijn er met gravelraces, mountainbike, gran fondo's, ... meer disciplines dan vroeger. Maar we doen nóg tien medailles straffer dan in 2022, en dat was ook al een recordjaar.

Bovendien is het héél interessant dat er in 2024 een Olympisch jaar op het programma staat. En die Olympische Spelen staan voor velen al met een rood kruis aangeduid in de kalender. Lotte Kopecky lijkt vooral te mikken op de wegrit en het Omnium - tenzij er in de ploegkoers snel goed nieuws komt over Shari Bossuyt.

Olympische dromen & records?

Wout van Aert en Remco Evenepoel mogen zeker aanspraak maken op eremetaal in de tijdrit, terwijl we in de wegrit zeker ook niet kansloos zijn met gelijk welk speerpunt we uiteindelijk de finale intrekken. Het maakt dat het een interessante oefening wordt om te kijken wie we naar de Olympische Spelen in Parijs gaan sturen.

© photonews

In 2023 pakten we met van Aert (wegrit), Evenepoel (tijdrit) en Kopecky (wegrit + omnium) vier WK-medailles in Olympische nummers. Dat herhalen in Parijs zou een record zijn, want in 1924 pakten we (ook al in Parijs) in de ploegenachtervolging en de tijdrit met Henri Hoevenaers als drijvende kracht twee keer zilver en een keer brons.

Ondertussen zijn er nog andere mensen waar we dit jaar trots op mogen zijn overigens. Denk maar aan Alec Segaert, Tuur Dens of Fabio Van Den Bossche die dit jaar medailles pakten op het WK. En in de gran fondo hadden we dit jaar met Lars Van Coppenolle, Guillaume Seye, Ils Van Der Moeren en Annick Van Leuven ook vier wereldkampioenen te vieren.