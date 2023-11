Dries De Bondt schrikt meteen bij nieuwe werkgever Decathlon-AG2R

Dries De Bondt ruilt Alpecin-Deceuninck in voor Decathlon-AG2R. Een heel bewuste keuze van de ex-Belgische kampioen.

Dries De Bondt is heel blij met zijn keuze voor Decathlon-AG2R. Hij kan zich perfect vinden in de tactiek die zijn nieuwe ploeg klaar heeft.

“We zullen onze momenten in de koers moeten uitkiezen om mannetjes vooruit te sturen. Dat is de enige manier om te kunnen opboksen tegen die grote mannen”, klinkt het bij Sporza. “Samen met Stan Dewulf en Oliver Naesen krijg ik op die manier een rol die me als gegoten ligt.”

De Bondt is vooral geschrokken welke aandacht hij krijgt bij zijn nieuwe team. “Onze hoofdsportdirecteur Julien Jurdie had een deel van de presentatie aan mij toegewijd en over mijn rol in de ploeg.”

En dat motiveert hem enorm. “Daardoor voel ik me echt gewild. Zoiets zorgt er ook voor dat ik extra gemotiveerd en ambitieus aan het seizoen wil beginnen.”

De Bondt kiest dan ook meteen zijn doelen uit voor de toekomst. “Ik droom van Parijs-Roubaix. Dwars door Vlaanderen is een realistische ambitie”, komt er met een brede glimlach uit.