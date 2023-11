Duidelijke waarschuwing aan het adres van de Belgische crossers

De discussie over de Wereldbekermanches met UCI-voorzitter David Lappartient deden het nodige stof opwaaien. Al kwam er in dat discours ook iets anders opnieuw bovendrijven.

UCI-voorzitter Lappartient stelde dat renners die Wereldbekermanches schrappen in de toekomst niet zouden toegelaten worden op het WK veldrijden. Een stevige uitspraak die meteen voor de nodige reacties zorgde.

In heel de discussie kwam ook weer naar boven dat de cross op en top Belgisch is en dat een wereldwijde competitie in het veldrijden eigenlijk geen steek houdt. Maar ook in Nederland willen ze de cross zich ook meer en meer eigen maken.

Dat liet Corné van Kessel weten. De Nederlander die tot 2020 voor Baloise Trek Lions reed en dan via Intermarché-Wanty-Gobert in 2023 bij Deschacht-Hens-Maes terechtkwam werd vijfde in de cross van Kortrijk afgelopen weekend.

Hij heeft zijn ambities nog, ondanks zijn 32 lentes, en heeft op het nationaal kampioenschap misschien wel een kans omdat Mathieu van der Poel er niet bij is. Al heeft hij vooral ook een duidelijke waarschuwing voor de Belgische crossers.

“Oké, hij is er niet bij op het NK, maar met Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Ryan Kamp zijn er voldoende kapers op de kust”, klinkt het bij WielerFlits. “Er is een sterke Nederlandse lichting, die goed bezig is. Stilaan komen we dichter bij het Belgische blok.”