Gestopt wielrenner is op zoek naar centen en steun

Zomaar stoppen zag profrenner Jelle Wallays helemaal niet zitten. Hij wil nog twee jaar verder sporten.

Vijf Ironmans, het WK gravelracen en een toch van 15.000 kilometer op 100 dagen afleggen voor Kom op tegen Kanker. Dat is het plan van Jelle Wallays nu hij geen profrenner meer is.

Een gewaagd en uitdagend project, zo beseft hij ook. “In mijn opmars speelde mijn peter Luc Wallays (de oprichter van Jonge Renners Roeselare die 10 jaar geleden overleed aan kanker, red) een belangrijke rol”, zegt Wallays aan Het Nieuwsblad.

“Hij stelde dat een profloopbaan van 15 seizoenen een prachtig traject zou zijn. Nu mijn avontuur als beroepsrenner na 13 jaar is gestopt, wil ik alsnog de cirkel rondmaken”, klinkt het nog.

Wallays is op zoek naar middelen om het financiële plaatje helemaal rond te krijgen. Fiets- en kledijsponsors zijn welkom. Steunende firma’s krijgen een marketingplan voor return.

Op dit moment werkt Wallays aan zijn triatlon. “Met Frederik Van Lierde heb ik natuurlijk de geschikte man om me wegwijs te maken in mijn nieuwe sport. Intussen zit ik in trainingsweek 3. Zwemmen en lopen doe ik drie keer week, het fietsen blijft beperkt tot twee sessies.”

En het loopt goed. “De inspanningen van een triatleet zouden me moeten liggen. Als renner teerde ik voornamelijk op mijn uithouding. Hoe langer en zwaarder, hoe beter voor mij. Ik heb geen schrik van extreme inspanningen en omstandigheden.”