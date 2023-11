Niels Albert geeft Laurens Sweeck 100% gelijk in zijn kritiek: "Dat heeft totaal geen zin"

In Dublin kregen de renners nog eens een ouderwets parcours met lange rechte stukken. Niels Albert treedt Laurens Sweeck bij in zijn kritiek op de Belgische crossen.

Sweeck verwees naar de cross in Kortrijk, waar er in een zandbak twee bochten van 180 graden lagen. "Dat is geen cross meer, het is een veldloop die je begint te organiseren. Je kunt daar niet rijden, je moet lopen", zei Sweeck bij LAMBERT & ALBERT.

Niels Albert ging volledig akkoord met de kritiek van Sweeck. "Ik was blij dat ik eens een recht stuk zag, als je dat vergelijkt met Kortrijk dan", zei Albert. Hij verklaarde ook nog waarom er tegenwoordig zoveel bochten liggen in een cross.

"De cross leeft van sponsors en die moeten natuurlijk in beeld komen. Dat je daar bepaalde bochten moet voor aanleggen, daar ben ik 100% mee akkoord. Maar een zandbak erin leggen, waar je op voorhand weet dat je moet lopen. Leg hem er dan niet in. Dat heeft totaal geen zin."

Chicane met reclamebord als oplossing

Albert trok het nog wat algemener door. "Er gaan, vind ik persoonlijk, heel wat koersen verloren aan publiciteit, wat natuurlijk wel nodig is. Maar je kan er ook andere oplossingen voor vinden natuurlijk."

Hij stelt bijvoorbeeld voor om in een recht stuk een chicane aan te leggen waar dan een camera achter kan staan. "Zet dan een groot reclamebord in de achtergrond, die de camera continu in beeld heeft en de renners opvangt. Dat kan ervoor zorgen dat je in toekomst soms eens een recht stuk hebt."