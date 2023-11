Niels Albert geeft Thibau Nys nog heel even tijd om zich te bewijzen

Thibau Nys begon voortvarend aan het seizoen, met twee knappe zeges. Ondertussen loopt het veel moeilijker voor de youngster van Baloise Trek Lions.

Niels Albert ziet dat het dit seizoen een beetje alles of niets is met Thibau Nys. “Vaak rijdt hij op killersinstinct, even vaak laat hij het schieten”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De resultaten liegen er niet om, zo maakt Albert duidelijk. “Het is nu van de Koppenbergcross geleden sinds hij zijn laatste cross won. Sindsdien reed hij een wisselvallig parcours. Hij gaf op in Pontchâteau, werd 27ste in Niel, zevende in Troyes en nu zesde in Dublin.”

Die golvende beweging is bijzonder moeilijk te verklaren. “Thibau is heel sterk aan het seizoen begonnen, met overwinningen in Beringen en Waterloo. Sindsdien gaat het met pieken en dalen”, gaat Albert verder.

Voor de analist moet het dringend laten zien dat hij opnieuw de beste kan zien en daar haalt Albert een heel belangrijke doelstelling bij.

“Ik wil het nog enkele weken afwachten, tot het Belgische kampioenschap. Als Wout van Aert niet deelneemt, dan is de Belgische titel een doel voor Thibau Nys”, besluit Albert heel erg duidelijk.