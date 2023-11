Oliver Naesen houdt zich niet in nadat hij lager loon krijgt: "Daarvoor kom ik niet uit bed"

De renners zijn volop begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook Oliver Naesen vliegt er weer in en doet dat met duidelijke bedoelingen.

Olivier Naesen begint aan zijn achtste seizoen bij de ploeg die volgend jaar als Decathlon-AG2R door het leven zal gaan. Ook al zal hij minder verdienen, toch blijft hij met dezelfde ambities eraan beginnen.

De trainingen zijn herbegonnen en dat is geen lachertje in dit Belgische weer. “Iedereen heeft de laatste dagen wel eens uit het raam gekeken zeker? Het was zeker niet plezant om te herbeginnen met dit weer”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Naesen wil een rol van betekenis spelen in het voorjaar. “Dan kom ik niet uit mijn bed om straks in de klassiekers bidons aan te reiken. Ik wil zelf het hoogst mogelijke niveau halen. Wat dat gaat zijn, dat is afwachten.”

Decathlon-AG2R is niet de ploeg van de klassiekers, maar wil zich daarvoor richting de toekomst wel versterken, wellicht al in 2025.

“Dus ga ik er vanuit dat ik er nog zal opstaan voor al die koersen. Vorig jaar haalde ik een deftig niveau, maar waren de uitslagen er niet. Dat is niet prettig als je zo’n zware job doet”, besluit Naesen die weet dat het ook nu zwaar zal zijn.