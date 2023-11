Remco Evenepoel werkt trainingsritje af met bijzondere partner

Remco Evenepoel bereidt vanuit Calpe het nieuwe wielerjaar voor. En dat doet onze landgenoot niet alleen.

In Calpe is het weer alvast een pak beter dan hier in België. Remco Evenepoel werkte woensdag een trainingsritje af, maar deed dat niet alleen.

Hij werd vergezeld van Mathieu van der Poel die zich op dit moment voorbereidt op zijn entree in het veldrijden op 22 december. En de twee tenoren waren ook niet alleen in Calpe. Freddy Ovett, Siebe Roesem en Noah Vandenbrandenden vergezelden hen.

123,46 kilometer en 2211 hoogtemeters werkten ze af met een gemiddelde snelheid van 30,6 kilometer per uur. Van der Poel maakt in Mol zijn opwachting in de cross. Hij zal er meteen ook de concurrentie krijgen van Wout van Aert.

Voor Evenepoel is het nog eventjes wachten op zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Hij rijdt van 14 tot en met 18 februari mee in de Ronde van de Algarve in Portugal.