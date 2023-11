Twijfels bij Jumbo Visma na vertrek van Roglic? "Dat gaat niet meer gebeuren"

Jumbo Visma heeft er een fantastisch 2023 op zitten. Vooral de eindwinst in de drie grote rondes sprak tot de verbeelding.

Jumbo Visma knalde als nooit tevoren dit jaar. De triple van 2023 lijkt heel moeilijk te evenaren, al is dat op zich ook niet meteen de doelstelling bij de Nederlandse wielerploeg.

“Dat gaat niet meer gebeuren”, zegt Dylan van Baarle aan Global Cycling Network. “Alleen al omdat we Primoz kwijt zijn aan BORA-hansgrohe.”

Volgens Van Baarle zal Jumbo Visma voor 2024 andere doelstellingen vooropstellen en proberen die te verwezenlijken, al blijft het winnen van de Tour de France wel de hoofddoelstelling.

Het vertrek van Primoz Roglic zorgt toch voor wat twijfel bij Jumbo Visma. “Hij is enorm sterk, temeer door zijn goede eindschot. We zullen die kracht echt gaan missen in de bergritten.”

Al wil Van Baarle zich niet op Roglic focussen. “We moeten echter naar onszelf blijven kijken. En ook naar hoe sterk Jonas was in de Tour. Ik denk zelfs dat hij beter was dan in 2022.”

Het is dan ook hopen dat Vingegaard opnieuw een stap vooruitzet. “Als hij die progressie kan blijven boeken, komt hij misschien in de buurt van het eindschot van Primoz”, besluit Van Baarle.