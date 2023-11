Van Aert of Evenepoel? Bondscoach waarschuwt de twee toppers voor de Olympische Spelen

Alle ogen gaan in 2024 ongetwijfeld ook op de Olympische Spelen. Voor de renners misschien zelfs nog belangrijker dan de Tour de France volgend jaar.

2023 was fantastisch, maar volgend jaar wordt het wellicht ook een heel bijzonder wielerjaar. En daar zouden de Olympische Spelen wel eens voor een groot deel kunnen tussen zitten.

Het parcours op de weg is iets bijzonders. Er zijn 2.800 hoogtemeters te verwerken, dat is de helft van Luik-Bastenaken-Luik, maar alles zit wel geconcentreerd in volle finale.

Iets wat Remco Evenepoel en ook Wout van Aert zeker moet liggen, al gaat de aandacht wellicht vooral naar wat onze twee toprenners zullen doen voor ze naar Parijs trekken.

Van Aert rijdt de Tour de France niet, terwijl Remco Evenepoel er wel aan de start staat. De impact daarvan zou wel eens kunnen doorwegen op wat er gepresteerd wordt op de Spelen.

Dat beseft ook Sven Vanthourenhout maar al te goed. “De ervaring uit het verleden leert me dat renners die uit een grote ronde kwamen het vervolgens vaak goed deden in de WK- of olympische wegrit en een procentje tekortschoten in de tijdrit”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Vanthourenhout verwijst naar de voorbije jaren in zijn betoog. “Zie Van Aert in Tokio 2021 (na de Tour) en Evenepoel in Wollongong 2022 (na de Vuelta). Die kans bestaat dus ook hier”, besluit de bondscoach.