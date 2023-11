De twee grote problemen voor Mathieu van der Poel

Veelvuldig wereldkampioen Mathieu van der Poel mag aan zijn puzzel voor 2024 beginnen. Een Olympische droom is er nog steeds, een afspraak met de geschiedenis evenzeer. Maar wat gaat dat opleveren? Makkelijk wordt het alvast niet.

Mathieu van der Poel kan begin februari al meteen uitpakken met een nieuwe wereldtitel in het veld. In het Tsjechische Tabor moet hij alvast geen schrik hebben van Wout van Aert en Tom Pidcock, die beiden passen voor het WK.

Het wegseizoen? Dat zal wat anders zijn. Het voorjaar levert nog niet al te veel problemen op, al moet VDP misschien wel ook al wat punten gaan proberen verzamelen in het mountainbiken. Met oog op de Olympische Spelen kan dat van belang zijn.

© photonews

En dan is er natuurlijk nog de Tour de France, die de Nederlander ook graag zou willen rijden. Maar de finish in Nice is pas voorzien op 21 juli, acht dagen later volgt al de Olympische mountainbikerit voor de Nederlander.

Bondscoach Gerben de Knegt voorziet problemen en zou zijn poulain graag aanraden om bij de eerste rustdag al te laten afstappen. Dat gaf hij ook meteen al aan in een interview bij Sporza: "Hij kan bijvoorbeeld net na de gravelrit afstappen, dat is net voor de 1ste rustdag. Dan resten er nog 3 weken tot de olympische MTB-race."

0 UCI-punten

Mountainbiken op 29 juli, de Olympische wegrit op 3 augustus? Die combinatie moet wél mogelijk geacht worden volgens de Nederlandse bondscoach. Maar mogelijk is er met betrekking tot de mountainbike wel nog een ander probleem.

De Nederlander heeft tot op heden geen enkel UCI-punt verzameld in het mountainbiken. En zelfs als hij hier of daar nog wat punten sprokkelt zal hij nog altijd op de laatste startrij moeten plaatsvinden. Het enige "voordeel" bij het nadeel is dat er op de Olympische Spelen maar 36 startbewijzen zijn. Op die manier zou hij mogelijk wel meer ruimte moeten hebben om op te schuiven.