Dries De Bondt spreekt klare taal over kopmannen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Na enkele jaren aan de zijde van Mathieu van der Poel gereden te hebben, kan Dries De Bondt uitstekend inschatten wat de waarde van zo'n leider is. Eenzelfde waarde hebben natuurlijk mannen als Wout van Aert.

Dries De Bondt gaat volgend jaar bij Decathlon AG2R La Mondiale op zoek naar meer eigen kansen. Hijzelf en Oliver Naesen zullen de vooruitgeschoven pionnen zijn in de klassiekers, al is van uitgesproken kopmannen geen sprake. Dat maakt de voormalige Belgisch kampioen duidelijk bij In De Leiderstrui.

DE BONDT ZIET WEINIG ECHTE KOPMANNEN

"Wij hebben geen echte kopman voor de klassiekers binnen deze kern. Überhaupt niet eigenlijk. Zulke kopmannen pur sang zijn er sowieso niet al te veel meer in het peloton", meent De Bondt. Zo'n rol op zich nemen, dat is volgens hem enkel weggelegd voor de allergrootsten.

"Je hebt natuurlijk Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar de échte toppers zijn zo dun gezaaid. Die lopen er simpelweg niet veel rond", besluit de man die straks afscheid neemt van Alpecin-Deceuninck.