Eén keer winnen van Van der Poel en Van Aert? Belgische ploegleider Tom Pidcock zegt wat dat zou betekenen

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock: binnenkort zijn het weer die drie die het mooie weer maken in de cross. Vaak wordt naar hen verwezen als de 'Grote Drie'.

Wel met die nuance dat Van der Poel en Van Aert nog een trapje hoger staan dan de Brit. Dat steken ze bij INEOS Grenadiers ook niet weg. Kurt Bogaerts, de Belgische ploegleider, zegt in Het Nieuwsblad dat de passage van zijn pupil in het veld oké is als hij één keer kan winnen van Van der Poel en Van Aert.

Hiermee worden zeker geen al te grote ambities uitgesproken. Dat heeft ook te maken met waar de prioriteiten liggen. Het veldrijden is eigenlijk geen specifiek doel op zich, bekent Bogaerts. Dit ondanks het feit dat Pidcock wereldkampioen geworden is in deze discipline in 2022.

© photonews

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de winnaar van de Strade Bianche niet competitief wil zijn. Want hij wil altijd meespelen en winnen, zo weet onze landgenoot ook wel.