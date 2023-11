Entourage Pidcock doet nog een opvallende aankondiging die Evenepoel, Van Aert en Van der Poel zal interesseren

De opvallende aankondigingen van Pidcock blijven komen. Potentiële concurrenten als Evenepoel, Van Aert en Van der Poel luisteren mee. Ook Evenepoel, want dit keer gaat het om het programma van Pidcock op de weg.

Het veldritprogramma van Tom Pidcock is nog maar pas bekend geraakt, of er wordt ook meer duidelijkheid verschaft over zijn activiteiten op de weg. "De kans is klein dat Tom aan de start van een Vlaamse klassieker zal staan", vertelt coach Kurt Bogaerts aan Sporza. "Al ligt zijn programma nog niet helemaal vast."

De voorbije jaren deed Pidcock wel mee aan Vlaamse voorjaarswedstrijden, maar dat moeten we in 2024 dus niet verwachten. Belangrijk nieuws voor renners als Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die in deze koersen een concurrent zien wegvallen.

PIDCOCK FOCUST NOG MEER OP ARDENNEN

Remco Evenepoel daarentegen weet dat hij met Pidcock nog meer rekening zal moeten houden in Luik-Bastenaken-Luik. Pidcock was in dit Monument dit jaar al tweede en zal zich dus nog meer gaan toeleggen op de Ardennenklassiekers, als hij de Vlaamse koersen uit het voorjaar laat vallen.