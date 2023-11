Goed nieuws voor Mathieu van der Poel? Concurrent spaart kritiek niet: "Ik wil niet winnen, belachelijke en stomme prijs"

Als zijn grote concurrent dan toch vooral kritiek heeft, dan moet Mathieu van der Poel de prijs ineens maar krijgen. Van der Poel is net als F1-piloot Max Verstappen genomineerd om in Nederland Sportman van het Jaar te worden.

Ondanks de andere namen op de shortlists lijken deze twee toppers de grootste kanshebbers, aangezien ze in hun respectievelijke sporten de wereldtitel binnenrijfden. Verstappen is al drie keer gekroond tot Sportman van het Jaar en zit niet bepaald te popelen om die titel nog eens opnieuw te ontvangen.

De wereldkampioen Formule 1 is immers geen voorstander van het concept. "Die awards, waarom doen we dat? Serieus, ik wil niet eens winnen", zei Verstappen volgens De Telegraaf onlangs. "Er zijn zoveel geweldige sporters, daar moeten we als land gewoon trots op zijn."

© photonews

Voor hem hoeft het dus niet om een Sportman van het Jaar te kiezen. "Ik vind het een belachelijke prijs en ook niet fair. Er zijn zoveel atleten die zoveel doen voor hun sport en geweldige prestaties neerzetten. En dan moet één iemand uitgekozen worden die die stomme prijs wint." Misschien de trofee dan meteen aan Van der Poel geven.