Hoe triestig is zoiets? Oorlog in Gaza bereikt de koers en zet ploeg van Dylan Teuns aan tot noodzakelijke maatregelen

Dylan Teuns zal er ook eens raar van opkijken. Dat een oorlog nu ook invloed heeft op de koers en op een wielerploeg, is heel erg triestig.

Het triestigste is sowieso al dat die oorlog tussen Israël en terreurgroep Hamas aan de gang is. Ondanks een voorlopig staakt-het-vuren is het de missie van Israël om Hamas uit te roeien, na de barbaarse aanslagen van de terroristen tegen Israëlieten op 7 oktober. Het conflict doet wereldwijd de gemoederen oplaaien.

VEILIGHEID VAN TEUNS EN PLOEGMAATS VOOROP

Ook bij de Israëlische wielerploeg Israel Premier-Tech zijn ze er niet meer gerust in. De ploeg van Dylan Teuns stelt in een persbericht dat het zijn renners zal voorzien van meer neutrale trainingskledij en materiaal. Buiten de wedstrijd mogen de renners een speciaal shirt dragen, als ze dit nodig vinden voor hun veiligheid.

De vrees is dat die in het gedrang zou komen als ze pro-Palestina-betogingen passeren en dan rondrijden met reclame voor Israël. Enorm jammer dat een wielerploeg zich met zulke zaken moet bezighouden. Laat ons hopen dat de vrede zo snel mogelijk terugkeert.