Johan Museeuw gelooft niet in Tour-winst van Evenepoel, maar zegt hoe het wél kan

Remco Evenepoel staat volgend jaar wellicht voor het eerste aan de start van de Tour. Johan Museeuw gelooft niet echt in de Belgische kampioen.

Johan Museeuw won in zijn carrière drie keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en was deze week de centrale gast in de podcast van Geraint Thomas. Ook Laurens De Plus was samen met Museeuw aanwezig.

Daarin ging het onder meer over de Tour en de deelname van Remco Evenepoel. "Het zal moeilijk worden om de Tour te winnen. Ik denk dat hij nu zeer goed is in eendagskoersen, die hij altijd op een geweldige manier wint", zei Museeuw.

"Hij heeft de capaciteit om ooit de Tour te winnen, maar momenteel ben ik daar nog niet zo zeker van. Ik ben namelijk van mening dat renners die de Tour winnen écht van een speciaal kaliber zijn", stelt de Leeuw van Vlaanderen.

Transfer Evenepoel

Museeuw stelt dat enkel Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in staat zijn om de Tour te winnen. "Momenteel denk ik dat Remco 60 procent kans heeft", zegt Museeuw. Maar volgens Museeuw stijgen de kansen wel als hij naar een andere ploeg trekt.

"Maar ik geloof wel in Remco, hij is een fenomeen. Zo zijn er niet veel. Maar ik moet ook eerlijk zijn. Het is echt niet zo makkelijk om de Tour te winnen", zei Museeuw nog.