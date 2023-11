Koersorganisatie tipt op nieuwe komst Remco Evenepoel met subtiele aankondiging

Het is inmiddels geen geheim meer dat de Portugese rittenkoers de eerste wielerwedstrijd op de kalender van Remco Evenepoel zal zijn in 2024. Al is het nog wat vroeg voor deelnemerslijsten en tot de verspreiding hiervan is het dus nog niet officieel.

Al laat ook de wedstrijdorganisatie in zijn kaarten kijken. Het heeft aangekondigd dat Soudal Quick-Step en Caja Rural-Seguros zeker opnieuw aan de start zullen staan, onder de titel: "Oude bekenden gaan Algarve niet overslaan". Die 'oude bekenden' slaat op de ploegen, maar kan ook van toepassing zijn op Remco Evenepoel.

These are two of the teams with the most participations in the Volta ao Algarve and they won't miss the 50th edition, from 14 to 18 February. We're talking about Belgium's Soudal Quick-Step and Spain's Caja Rural-Seguros RGA.

