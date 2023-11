Mathieu van der Poel krijgt heel duidelijk advies: "Het is helemaal niet ideaal"

Voor Mathieu van der Poel was 2023 een bijzonder geslaagd wielerjaar. Maar de puzzel voor 2024 wordt zeker makkelijk voor de wereldkampioen.

Mathieu van der Poel bereidt zich voorlopig voor op het nieuwe wegseizoen en eerst het crossseizoen. Zijn programma voor het veldrijden is al een tijdje bekend, met zijn eerste cross in Mol (22/12) en afsluiter op het WK veldrijden in Tabor (04/02).

Voor zijn wegseizoen moet de puzzel nog gelegd worden. Het voorjaar zal natuurlijk weer belangrijk zijn, maar de Olympische Spelen zullen wel een grote invloed hebben op zijn programma. Van der Poel wil namelijk in het mountainbiken voor goud gaan.

Halve Tour voor het mountainbiken?

Maar de Tour wordt daarin wellicht een probleem. "De Tour uitrijden is helemaal niet ideaal met het oog op zijn mountainbike-ambities in Parijs", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij Sporza. De Tour eindigt op 21 juli, het mountainbiken al op 29 juli.

Volgens De Knegt moet Van der Poel dan ook al eerder afstappen in de Tour om het parcours nog te verkennen. "Hij kan bijvoorbeeld net na de gravelrit afstappen, dat is net voor de 1ste rustdag. Dan resten er nog 3 weken tot de olympische MTB-race."

Op 3 augustus staat dan de wegrit op het programma, een combinatie met het mountainbiken is volgens De Knegt zeker haalbaar. "Alleen kan je je de vraag stellen of het mountainbiken de ideale voorbereiding is op de wegrit. Maar uiteindelijk heeft elke fiets 2 pedalen en Mathieu kan daar bijzonder hard op trappen."