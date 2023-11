Opnieuw dopinggeval in het peloton: renner test positief op EPO

Doping blijft het peloton maar beheersen. Ook nu weer duikt er een geval op, en zelfs van het beruchte EPO.

De 29-jarige Colombiaan Marco Tulio Suesca is in september tegen de lamp gelopen buiten competitie. Suesca testte positief op EPO en is voorlopig geschorst door het Colombiaans anti-doping tribunaal.

Suesca is door zijn Ecuadoraanse continentale Movistar-Best PC ook al geschorst, in afwachting van de uitkomst van het B-staal. De Colombiaan testte positief voor de Vuelta de Boyacá in Colombia en reed die wedstrijd nog.

Eind september reed Suesca ook nog de Ronde van Ecuador en won daar zelfs nog een rit. Wellicht moet hij die zege nu weer inleveren en riskeert hij ook een lange dopingschorsing.

Suesca is geen profrenner, maar deed het wel goed het de afgelopen jaren wel goed in het Zuid- en Midden-Amerikaanse circuit. Zo won hij vorig jaar de Vuelta a Costa Rica en werd hij vijfde in de Vuelta a Colombia.