Paul Herygers weet waarom Wout van Aert het WK veldrijden overslaat: "Dat speelt mee"

Geen nieuw duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het WK veldrijden. Van Aert past en daar zit het WK in Hoogerheide misschien wel voor iets tussen.

Wout van Aert beperkt zijn crossprogramma stevig dit seizoen. Hij rijdt maar acht crossen, al staat er nog een vraagteken achter twee crossen. Maar hoe het er nu naar uitziet, zal Van Aert op 4 januari in Koksijde al zijn laatste cross rijden.

Alles staat namelijk in het teken van het wegseizoen. Daar zijn de voorjaarsklassiekers belangrijk en wil Van Aert ook de Giro rijden. Een uitgebreid programma in het veld past daar dan niet in, zeker niet het WK begin februari.

Volgens Paul Herygers is de combinatie mogelijk. "Maar bij een WK komt een hoop stress kijken", zegt Herygers bij Sporza Daily. "Een renner voelt zich het best als hij zijn geplande programma kan afwerken en op een WK ga je dieper gaan dan je vooraf gedacht had."

WK Hoogerheide

Zoals Van der Poel en Van Aert in Hoogerheide deden. Maar Van Aert moest opnieuw de duimen leggen. Hoewel hij zes van de negen duels gewonnen had in de crossen voor het WK. Het missen van zijn vierde nederlaag kwam wel aan.

"En bij Wout van Aert speelt zijn nederlaag van vorig seizoen misschien mee. Hij had lang de bovenhand, tot die ene dag", stelt Herygers. Mentaal fris blijven is dus ook belangrijk voor Van Aert.