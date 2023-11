Ploegleider lovend voor Thibau Nys: "Dat is een van zijn grootste progressies"

Thibau Nys (21) rijdt nog één dubbel weekend in het veld en vertrekt dan naar Spanje voor een stage. Dat eerste deel van het veldritseizoen is wel bijzonder geslaagd.

Thibau Nys koos er dit seizoen voor om volop zijn kans te gaan bij de profs in het veldrijden. Nys sloeg meteen toe in Beringen met een zege. Daarna won hij ook nog in Waterloo en op de Koppenberg. Een droomstart.

Maar bij Baloise Trek Lions wisten ze dat er na die zege in de Koppenbergcross ook moeilijkheden zouden komen. "Dan moet je meteen incalculeren: dit blijft niet duren", zegt ploegleider Eric Braes bij Wielerflits.

Want de prestaties van Nys waren boven de verwachtingen, voor iedereen. "We hebben ons best gedaan om hem zo goed mogelijk mentaal voor te bereiden op het feit dat het hoe dan ook weer wat minder zou gaan."

Doorzettingsvermogen

En nadien ging het wat moeilijker voor Nys, met een opgave op het EK in Pontchâteau en een 27ste plaats in Niel. Maar na zijn zevede plaats in Troyes was Nys wel tevreden met zijn doorzettingsvermogen. "Ik was blij om hem dat te horen zeggen. Zevende in een Wereldbeker op je 21e, dat is een goede uitslag."

"Twee jaar terug stopte hij nog vaak, of liet hij zijn hoofd hangen als het wat minder ging. Nu zie je hem dat amper nog doen. Dat is een van zijn grootste progressies", zegt Braes nog.