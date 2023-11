Trainer van Pidcock denkt het zijne van duels met Van der Poel en Van Aert

Tom Pidcock maakte woensdag zijn veldritprogramma bekend. Er komt vier keer een duel met de Grote Drie.

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock rijden deze winter vier keer samen een veldrit, momenten waar het grote publiek echt naar uitkijkt.

Maar of dat bij de renners ook zo is, is maar zeer de vraag. Trainer Kurt Bogaerts van Tom Pidcock is heel erg duidelijk over het belang van die grote duels.

“Voor mij toch niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Veldrijden is voor Tom vooral een meerwaarde richting het wegseizoen. Een mooie afwisseling. Tegen die tijd zal hij dik zes weken aan het trainen zijn. Dat doorbreekt de lange aanloop naar de eerste wegwedstrijden.”

Al zoeken renners normaal liever de warmte op om te trainen. “Het is natuurlijk makkelijker om nu in het mooie weer te trainen, maar word je daar uiteindelijk beter van? Een beetje weerstand opbouwen hier in de koude en de regen kan ook geen kwaad. Als het echte grote werk eraan komt, moet je klaar zijn voor verschillende weertypes.”