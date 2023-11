Voegt Wout van Aert toch nog een cross toe aan zijn programma? "Daar hangt het van af"

Wout van Aert heeft op dit moment acht crossen op zijn programma staan. Er staat nog een vraagteken achter twee crossen.

De crossen in Zonhoven (07/01) en Benidorm (21/01) zijn nog een vraagteken op het programma van Wout van Aert. Zijn laatste cross zou nu de X2O Trofee in Koksijde op 4 januari zijn. Maar de organisator in Benidorm hoopt nog.

"De besten van de wereld doen mee, het bewijs dat een zonnige cross in januari een perfect scenario is. Van Aert laat het echter afhangen van de eerste crossen op zijn kalender. Hij wil zien hoe hij de Kerstperiode doorstaat", zegt directeur Pascual Momparler bij Esciclismo.

"Van Aert zal tegen die tijd in Alicante zijn met de ploeg van Jumbo-Visma, en hij neemt zijn crossmateriaal mee. We zullen hem allemaal een beetje moeten pushen om hem te overtuigen deel te nemen in Benidorm."

Duel Van der Poel-Van Aert

Van der Poel en Pidcock staan al zeker aan de start in Benidorm en dus hopen ze in Benidorm nog op een vijfde duel tussen de Grote Drie. Antwerpen (23/12), Gavere (26/12), Hulst (30/12) en Koksijde (04/01) zijn al zeker van de komst van de Grote Drie.

Vorig jaar werd de eerste editie van de cross in Benidorm een duel tussen Van der Poel en Van Aert, de Nederlander trok aan het langste eind in de sprint. Bij de vrouwen was Fem van Empel de beste.