'Alpecin-Deceuninck ziet supertalent door zijn vingers glippen, nog drie teams maken kans'

De scouting naar nieuwe wielertalenten begint steeds vroeger. Alpecin-Deceuninck had bijna beet, maar ziet hem wellicht nog door de vingers glippen.

Het gaat over de Deen Albert Withen Philipsen (17). Het multitalent pakte in augustus de wereldtitel op de weg bij de junioren en EK tijdrijden reed Philipsen de concurrentie op een hoopje.

Maar in ook in andere disciplines blinkt Philipsen uit. Hij werd namelijk ook al Deens kampioen veldrijden en Deens kampioen mountainbike. Ook bij de junioren, maar Philipsen is nog altijd maar een eerstejaars.

"We hebben de voorbije jaren veel zien passeren, maar Philipsen is echt een fenomeen", zegt Carlo Bomans, Belgisch bondscoach bij de junioren bij Het Nieuwsblad. De jonge Deen voor het WK dicht bij een akkoord met Alpecin-Deceuninck.

Lidl-Trek

Maar na zijn wereldtitel hebben natuurlijk alle WorldTour-ploegen Philipsen op hun rader staan. Jumbo-Visma haakte al af, maar er zouden er nog drie teams in de running zijn: Lidl-Trek, BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers.

De beslissing valt volgende week pas, maar Lidl-Trek stuurde een paar dagen geleden al een tweet de wereld in om Philipsen te verwelkomen. "Foutje van hun persdienst", zegt zijn manager Carrera. Maar de kans is toch groot dat Philipsen vanaf 2025 voor Lidl-Trek rijdt.