Belgen weten wat te doen bij AG2R: "Kregen het iedere week op onze boterham"

AG2R-Citroën gaat in 2024 verder als Decathlon-AG2R. Maar de ploeg moet ook beginnen met presteren of er wacht hen hetzelfde lot als Lotto Dstny.

Lotto Dstny probeerde er vorig jaar nog alles aan te doen om de degradatie uit de WorldTour te vermijden. Dat mislukte en de ploeg zakte uit de WorldTour. Maar door hun sterke prestaties mag het wel nog de grootste koersen rijden.

Eenzelfde scenario lijkt zich af te tekenen bij AG2R. Vorig jaar eindigde het 15de in de UCI-ranking van de ploegen, dit jaar slechts 18de. Een 19de plaats aan het eind van 2025 betekent degradatie. De voorsprong op Arkea-Samsic is wel bijna 2.000 punten.

Degradatie vermijden in 2025

"Vorig jaar bleven de punten wat uit. Elke week kregen we op onze boterham dat het beter moest en dat de punten van vitaal belang zijn", zegt Oliver Naesen bij Sporza. De ploeg is er dus wel mee bezig.

Zo wordt er in de WorldTour-klassiekers niet ingezet op één kopman, maar op meerdere renners. Want dat levert meer UCI-punten op voor de teamranking. En Sam Bennett werd aangetrokken om meer punten te sprokkelen in de sprint.

Hoe dan ook zal het in 2024 beter moeten dan dit jaar. Of de kloof met nummer 19 in de stand moet nog een stuk groeien. Of er zal in 2025 veel stress zijn om een mogelijke degradatie te vermijden.