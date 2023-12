Bondscoach waarschuwt Eli Iserbyt en co voor 'dodelijke' mix: "Echt verschrikkelijk"

Er staat opnieuw een dubbel weekend op het programma in het veldrijden. En die wordt nog wat lastiger dan anders dit weekend.

Voor de vierde week op rij staat er een dubbel weekend op het programma. Zaterdag moeten de crossers aan de bak in de Superprestige in Boom, zondag moeten de renners naar Normandië voor de Wereldbeker in Flamanville.

Het weer is sinds deze week nog een extra factor om rekening mee te houden. "Koude in combinatie met nattigheid is een 'dodelijke' mix", zegt bondscoach Vanthourenhout bij HLN. "Dat is echt verschrikkelijk."

Volgens Vanthourenhout is er weinig aan te doen, zelfs met de beste kledij die op de markt is. Zaterdag mogen de renners zich maximaal aan 2 graden Celsius verwachten. Het blijft wel droog, maar dat maakt weinig verschil, stelt Vanthourenhout.

"Er zit zo veel water in de bodem en er liggen zo veel plassen dat de renners automatisch nat gaan worden." Het wordt voor de veldrijders dus zaak om zich warm te houden, iets waar Eli Iserbyt in het verleden al eens problemen mee had.

In 2019 in Namen moest Eli Iserbyt zelfs weggedragen worden door onderkoeling. "Eli staat ontzettend scherp en bovendien zit hij heel kort bij de grond", stelt Vanthourenhout. Daardoor krijgt hij veel opspattend water over zich heen en raakt hij sneller onderkoeld.