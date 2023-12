Coach onthult laatste cross van Thibau Nys én wanneer we hem op de weg mogen verwachten

Thibau Nys is een van die vele renners die tegenwoordig het veldrijden met de weg combineert. En daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt.

Komend weekend sluit Thibau Nys zijn eerste blok in het veld af met een dubbel weekend in Boom en Flamanville. Daarna laat hij het veld even voor wat het is en trekt hij naar Spanje voor een stage met Lidl-Trek.

Daar zal Nys zo'n twee weken vertoeven voor hij op zondag 17 december in Namen weer het veld induikt. In Essen (9/12), Val di Sole (10/12) en Herentals (16/12) gaan we Thibau Nys dus niet aan de start zien staan.

WK veldrijden en wegprogramma

Hoe het programma van de jonge Nys er in de drukke kerstperiode uitziet, is nog niet duidelijk. Maar zijn coach Paul Van Den Bosch kon wel al een tipje van de sluier geven over zijn laatste cross en zijn wegprogramma.

"Er zijn afspraken gemaakt met Lidl-Trek dat Thibau gaat stoppen na het WK veldrijden, maar dat hij dan tijd krijgt tot eind april om terug in competitie te komen", zegt Van Den Bosch bij Sporza Daily. Geen voorjaar dus voor Nys.

En Van Den Bosch verklaart ook waarom. "Hij heeft nog niet die volume en belastbaarheid om lange duurtrainingen in te bouwen tijdens het veldritseizoen", stelt Van Den Bosch.