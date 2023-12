Laurens Sweeck heeft duidelijke mening over terugkeer Van Aert, Van der Poel en Pidcock

Laurens Sweeck begint aan drukke decembermaand zonder zege. En straks komen ook de grote kanonnen er nog bij.

Na elf wedstrijden heeft Laurens Sweeck nog geen cross gewonnen. In Dublin kwam Sweeck dichtbij, maar een lekke band op een slecht moment zorgde ervoor dat Sweeck in plaats van aan te vallen moest achtervolgen.

Komend weekend zijn er crossen in Boom en Flamanville. Het parcours in Boom ligt Iserbyt wat beter, Flamanville moet Sweeck wel liggen. Sweeck hoopt diep in Normandië mee te doen voor zijn eerste overwinning van het seizoen.

Van der Poel, Van Aert en Pidcock

"Of het uitblijven van die eerste zege mij nerveus maakt? Toch niet! Vroeg of laat zal het wel eens lukken, zo sta ik er tegen over", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Want straks komen ook Van Aert, Van der Poel en Pidcock erbij.

Sweeck beseft ook dat zijn kansen dan slinken. "Het is niet dat ik mij op voorhand verloren geef, maar ik ben ook realistisch, hun statistieken spreken boekdelen. Mijn kansen dalen na volgend weekend, het is geen schande om dat vast te stellen."