Management van Toon Aerts komt met stevige dopingwaarschuwing voor crossers

Komende zondag trekken de renners naar het Franse Flamanville voor de zesde manche van de Wereldbeker. Bij Toon Aerts en Shari Bossuyt roept die plek vooral nare herinneringen op.

Toon Aerts testte na de vorige Wereldbeker in Flamanville, in januari 2022, positief op Letrozole Metabolite. Shari Bossuyt liet dan weer een positief resultaat optekenen na een rit in de Ronde van Normandië in maart dit jaar.

Aerts werd voor twee jaar geschorst, Bossuyt wacht nog bang af wat haar toekomst betreft. Beiden hebben hetzelfde management en dat gaat ervan uit dat de oorzaak van de positieve testen bij de landbouw moet worden gezocht.

Besmetting van zuivel

"Letrozole Metabolite kan aanwezig zijn in koemelk. Dat hun positieve test daaraan te wijten is, is onze hypothese", klinkt het bij Sporza. Er zijn wel nog geen onafhankelijke testen die de hypothese ondersteunen.

Daarom waarschuwde het management onder meer Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch om zo weinig mogelijk zuivelproducten uit de streek van Flamanville te eten.

"We hebben hen ook aangeraden om al hun voeding mee te nemen uit België." Alles om een derde dopingzaak en schorsing door Letrozole Metabolite te voorkomen.