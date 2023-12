Michel Wuyts pleit voor radicale verandering in de cross: "Interesse en engagement verzekerd"

UCI-voorzitter David Lappartient uitte onlangs stevig kritiek op Thibau Nys. Michel Wuyts stelt een alternatief voor de Wereldbeker voor.

Dat Thibau er onlangs voor koos om de Superprestige in Niel te rijden in plaats van de Wereldbeker in Dendermonde, schoot bij UCI-voorzitter David Lappartient in het verkeerde keelgat. Hij dreigde met uitsluiting.

Maar de grillige vorm van onder meer Thibau Nys en zijn ploegmaat Pim Ronhaar toont volgens Michel Wuyts aan dat een meer gespreide Wereldbeker veel beter zou zijn voor het veldrijden in het algemeen.

Motorcross als voorbeeld

Volgens Wuyts werkt een agressieve koersstijl alleen in een verknipt patroon. "Dat UCI-kopman Lappartient dit niet begrijpt, is ergerlijk", zegt hij bij HLN. Wuyts stelt dan ook een radicale verandering voor in het veldrijden, waarin de regenboogtrui een verdienste van het hele seizoen moet zijn.

Dat is naar het voorbeeld van bijvoorbeeld de motorcross. "Ban de Wereldbeker, richt gespreide World Series in met de wereldtitel als inzet. Interesse en engagement verzekerd."

Maar Wuyts maakt meteen een kanttekening bij zijn voorstel. Het WK op één dag levert de UCI de meeste inkomsten op in de winter. "Veel verder reiken de overwegingen van de bobo's niet."