Nederlands bondscoach uit twijfels over Van der Poel: "Het is nog maar de vraag"

Mathieu van der Poel heeft de ambitie om in 2024 te schitteren op de mountainbike. Maar dat vraagt een specifieke voorbereiding.

29 juli 2024 staat al een hele tijd met rood omcirkeld in de agenda van Mathieu van der Poel. Dat wordt de Olympische cross-country in het mountainbiken gereden. En daar wil hij zijn fiasco van Tokio graag rechtzetten.

Na het voorjaar zal Van der Poel wel snel zijn wegfiets moeten inruilen voor zijn mountainbike, want die discipline vraagt een specifieke voorbereiding. Maar de vraag is welke wedstrijden de Nederlander nog zal rijden.

UCI-punten

"Het EK in Roemenië (8-12 mei) is wel een optie, Mathieu heeft zin om daar aan de start te staan", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij Sporza. En Van der Poel kan zo ook nog wat UCI-punten sprokkelen.

Want doordat hij de voorbije jaren geen wedstrijd uitreed, staat zijn teller op 0 punten. "Al is het maar de vraag of Van der Poel met die UCI-punten veel zal opschieten", stelt De Knegt. Van der Poel komt hoe dan ook op de laatste startrij terecht.

Maar veel verschil zal dat allicht niet maken, omdat er door de slechts 36 deelnemers maar 5 startrijen zullen zijn. Op het WK waren er nog 13 rijen, maar kon Van der Poel door een reglementswijziging starten op rij 5.