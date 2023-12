Niels Albert en vrouw Valeska hakken knoop door over gezinsuitbreiding

Niels Albert (37) is intussen bijna anderhalf getrouwd met zijn vrouw Valeska Van den Broecke (36). Ze hebben ook een dochtertje van vijf.

Dochtertje Alexine heeft de koersmicrobe duidelijk meegekregen van papa Niels Albert. "Alexine is een kwajongen en ze rijdt heel graag met de fiets. Sportief is ze sowieso", zegt Valeska bij Primo.

De kans dat we binnen een paar jaar opnieuw een Albert in de koers zien, is dus zeker aanwezig. Maar er is niet alleen fietsen. Daarnaast tennist en turnt Alexine ook geregeld. "Wat ze later wil doen, maakt ons niet uit", zegt Albert.

"Ze mag fietsen, maar ze mag ook advocaat worden. Of kapster. Ze moet vooral gelukkig zijn. Dát is het enige belangrijke. Maar 't liefst heb ik dat ze gewoon zichzelf is", stelt hij nog.

Een broertje of een zusje, daar moet Alexine zich wel niet aan verwachten. "Het zal ook maar bij één kind blijven. We hebben er bewust voor gekozen om het bij één kind te houden", stellen Albert en Van den Broecke.