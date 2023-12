Paul Herygers verwijst verandering in veldrijden naar de prullenbak: "Ik ben daar niet voor"

Geen nieuw duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het WK veldrijden. Er zijn heel wat voorstellen om ze in de toekomst toch aan de start te krijgen.

Begin dit jaar streden Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog een fel duel uit op het WK veldrijden in Hoogerheide. Van der Poel trok aan het langste eind en pakte zijn zesde wereldtitel, Van Aert moest alweer vrede nemen met zilver.

Maar op 4 februari komt er dus geen heruitgave van dat duel. En ook Tom Pidcock haakt door zijn focus op het mountainbiken af voor Tabor. De trainer van Pidcock, Kurt Bogaerts, verwacht niet dat we snel de Grote Drie aan de start van het WK zien.

Niet schuiven met datum

Er zijn al voorstellen gelanceerd om het WK veldrijden te verschuiven naar de kerstperiode, waardoor de kans veel groter is dat Van der Poel, Van Aert en Pidcock aan de start staan. Maar Paul Herygers is er niet zo'n fan van.

"Ik ben daar niet voor. Dat is traditie. Je kunt dat niet voor een paar coureurs verwezenlijken. Dan mag dat Van Aert, Van der Poel of Pidcock zijn. Binnen een aantal jaar vloeien zij ook af", zegt Herygers bij Sporza Daily.

"Iedereen weet in de cross: wie fris aan de start komt van het WK, komt in aanmerking voor winst. En wie zich tijdens het seizoen leegrijdt voor de klassementen, die is er vaak aan voor de moeite. Daar is Sven Nys een geweldig voorbeeld van."