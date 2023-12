Paul Herygers vreest dat Iserbyt het grootste slachtoffer wordt: "Hij kan het niet smaken"

De winter lijkt in het land en dat zullen ook de veldrijders voelen komend weekend. En daar kijkt wellicht niet iedereen naar uit.

De temperaturen zijn gezakt naar het vriespunt. De veldrijders mogen zich dan ook aan koude en nattigheid verwachten in Boom en Flamanville. En daar kan de ene al beter tegen dan de andere.

En daar kan de ene renner dus beter tegen de andere. Paul Herygers denkt dat vooral Eli Iserbyt met een bang hartje zal afzakken naar de cross. Met zijn kleine gestalte krijgt hij veel opspattend water over zich.

"Uit het verleden weten we dat Eli Iserbyt zulke omstandigheden niet kan smaken", zegt hij bij Sporza. Op het EK in 2019 moest Iserbyt helemaal onderkoeld weggedragen worden.

Vanthourenhout & Sweeck

Maar er zijn natuurlijk ook renners die juist wel excelleren bij deze temperaturen en omstandigheden in de cross. Herygers denkt onder meer aan Michael Vanthourenhout.

De Europese kampioen won vorig jaar in de sneeuw in Val di Sole, in 2021 werd hij tweede na Wout van Aert. "En ook Laurens Sweeck functioneert goed in die koude modderomstandigheden."