Soudal Quick-Step-renner kroop door het oog van de naald: "Kwestie van leven of dood"

Warre Vangheluwe (22) wordt over een maand officieel prof bij Soudal Quick-Step. Dat hij die droom kan waarmaken, mag een wonder genoemd worden.

Warre Vangheluwe (22) reed maar sinds dit jaar voor het opleidingsteam van Soudal Quick-Step, maar maakte daar wel indruk. Zo was hij onder meer de beste in de Youngster Coast Challenge, de beloftenwedstrijd van de Bredene Koksijde Classic.

De komende twee jaar mag Vangheluwe zich bewijzen bij de profs, hij kreeg een contract van twee jaar bij Soudal Quick-Step. Maar dat hij het effectief tot prof schopt, is op zich wel opmerkelijk te noemen.

Drie jaar niet koersen

Want toen Vangheluwe negen jaar was, raakte hij betrokken bij een heel zwaar verkeersongeval. "Het was echt een kwestie van leven of dood. Ik heb anderhalve week in coma gelegen en mocht drie jaar lang niet meer koersen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dat was bijzonder lastig om dragen, want zijn broers mochten wel nog wekelijks fietsen. Maar op zijn twaalfde mocht Vangheluwe toch weer fietsen. Maar na drie jaar bleek hij nog altijd niet helemaal hersteld.

"Ik ben door een hel moeten gaan. Ik weet nog dat ik in het begin vaak schreeuwde van de hoofdpijn toen ik aan de finish kwam." Maar Vangheluwe bleef koersen en kan nu zijn droom waarmaken met een profcontract bij Soudal Quick-Step.