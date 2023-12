Tom Meeusen haalde zijn fiets na een half jaar van de haak: "Daar heb ik de klik gemaakt"

Bijna een jaar geleden, na de cross in Essen, besliste Tom Meeusen (35) om zijn fiets aan de haak te hangen. Maar in september van dit jaar begon hij toch weer met crossen.

Na zijn thuiscross in Essen plaatste Tom Meeusen vorig jaar een bericht op zijn sociale media. "Ik stop ermee. Deze keer echt. Ik heb in Essen geprobeerd om het tij nog eens te keren."

"Maar ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf. Het maximum is eruit. Ik ben in alle stilte kunnen stoppen met alle mensen rond mij die ik graag heb. Dank voor de mooie jaren", schreef Meeusen onder meer.

Dat was toen een impulsieve beslissing en Meeusen ging aan de slag bij een fietsenwinkel als mecanicien. Maar ondanks het contact met andere mensen, kreeg hij de smaak nog niet meteen weer te pakken.

"Pas toen ik midden juli op vakantie ging, heb ik mijn fiets nog eens van stal gehaald. Daar heb ik de klik gemaakt. Ik moet weer koersen, anders ga ik er later spijt van krijgen, dacht ik", zegt Meeusen bij Wielerflits.

Andere verwachtingen

Meeusen rijdt nu met minder grote verwachtingen rond en aan het einde van het seizoen wordt er een evaluatie gemaakt. Dat de ploeg aan een goed doel gekoppeld is van Marc Herremans, zorgt ook voor extra motivatie.

"Iedereen is blij dat ik er gewoon weer tussen rijd, in plaats van teleurgesteld te zijn dat ik geen betere uitslag heb gereden", zegt Meeusen nog. "Dat is toch een heel ander verwachtingspatroon."