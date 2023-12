UCI wilde uitpakken met drastische verandering van het WK veldrijden

Zouden er meer toppers aan de start staan van het WK veldrijden als het vroeger zou vallen? Die vraag hebben ze zich ook gesteld bij de UCI, maar zijn ze snel weer vanaf gestapt.

Twee jaar geleden lieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel het WK in Fayetteville schieten, Tom Pidcock werd wereldkampioen. In Hoogerheide was de Brit er dan weer niet, maar kregen we een duel tussen de Grote Twee.

Dit jaar laten Van Aert en Pidcock het WK veldrijden in Tabor schieten. En zo is er altijd wel iemand van de toppers die het WK niet rijdt. Zou het WK wisselen met de nationale kampioenschappen een oplossing zijn?

Daar dachten ze bij de UCI effectief over na, zegt UCI-topman Peter Van Den Abeele bij Sporza. Maar ze lieten het idee wel al snel varen. "Omdat dat een nefaste impact zou hebben op de nationale federaties."

Seizoen afgelopen na het WK

De nationale kampioenschappen gelden namelijk als waardemeter voor het WK. En de renners zouden nog eens een extra kost moeten maken om in februari naar hun thuisland af te reizen voor hun NK.

Maar de klassementscrossen die na het WK vallen, zouden ook aan waarde verliezen volgens Van Den Abeele en zou het veldritseizoen nog wat korter worden dan het nu is.

"Internationaal gezien is het veldritseizoen afgelopen na het WK. Daarna begint iedereen te focussen op de weg. Dat is nu zo en dat zal altijd zo blijven."