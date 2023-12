Verrassend: Bondscoach ziet voordeel voor Van Aert en nadeel voor Evenepoel in Olympische tijdrit

Wout van Aert en Remco Evenepoel zullen eind juli België verdedigen op de Olympische Spelen in het tijdrijden. De bondscoach ziet een voordeel voor één van de twee.

Het WK tijdrijden staat al op 27 juli op het programma. Dat is slechts zes dagen na de slottijdrit van de Tour in Nice. Er is geen lange verplaatsing zoals in 2021 in Tokio, maar de voorbereiding is toch bijzonder kort.

Zeker voor wie de Tour zal rijden. Daarom lijkt Wout van Aert voor de Giro te kiezen. Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout kan dat degelijk een verschil maken tijdens de Olympische tijdrit in Parijs.

"De ervaring uit het verleden leert me dat renners die uit een grote ronde kwamen het vervolgens vaak goed deden in de wegrit op het WK of de Olympische Spelen en dan een procentje tekort schoten in de tijdrit", zegt hij bij Wielerflits.

Evenepoel in het nadeel?

Van Aert krijgt dus een streepje voor op Evenepoel, maar Vanthourenhout zag toch ook goede signalen bij Evenepoel. Vorig jaar werd hij na zijn zege in de Vuelta wereldkampioen op de weg, dit jaar was het iets minder, maar toch nog goed in Lombardije.

"Ik ben de laatste om zijn voorbereiding in twijfel te trekken. Op papier zouden renners die uit de Tour een beetje in het nadeel moeten zijn voor de tijdrit, maar Remco mag altijd mijn ongelijk bewijzen en kan de twee perfect combineren."