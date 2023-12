Akkoord, Mathieu van der Poel? Aanpak leidt tot opvallende uitspraak: "Dan wint Van Aert waarschijnlijk Parijs-Roubaix"

De Ronde en Parijs-Roubaix staan al op het palmares van Mathieu van der Poel. Bij Wout van Aert ontbreken die daar nog. De aanpak om volgend jaar wel raak te schieten? Nog meer inzetten op kwaliteit van het materiaal, zo laat Richard Plugge weten.

De CEO van de ploeg die volgend jaar Visma-Lease a Bike heet, bespreekt in HLN ook de missie om die twee klassiekers binnen te halen. In 2023 is dat dus niet gelukt. "We kijken wat daar is misgegaan. Wout van Aert reed lek op Carrefour de l'Arbre. We zien lek rijden niet als pech."

"We moeten gewoon zorgen dat het niet kan gebeuren. Want rijdt Wout niet lek, dan wint hij waarschijnlijk Parijs-Roubaix", is Plugge van mening. Benieuwd wat Van der Poel daar van zou denken. "Hetzelfde geldt voor de Ronde van Vlaanderen."

© photonews

Wat kan er dan aan gedaan worden? "Er zijn heel veel manieren om te voorkomen dat je lek rijdt. Wat we er nu al uit hebben gehaald is dat we nog meer aandacht aan materiaal moeten besteden om te voorkomen dat we lek rijden of anderszins in de problemen komen qua materiaal."

Niet enkel de materiaalkeuze, maar ook de manier waarop een renner rijdt kan de kans op lekke banden op hem verminderen. Al biedt dat nog altijd geen garanties. "Dat wil niet zeggen dat we het zullen voorkomen, maar we willen het zo veel mogelijk uitsluiten."