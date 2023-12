Alvarado geeft forfait door ziekte: Nederlandse komt zelf met meer uitleg

Ceylin del Carmen Alvarado moet dit weekend aan zich voorbij laten gaan. De Nederlandse is ziek en moet forfait geven voor Boom en Flamanville.

Net nu de Grote Drie (Van Empel, Pieterse en Van Anrooij, nvdr.) weer allemaal aan de start staan, moet Alvarado passen door ziekte. De Nederlandse was nochtans aan een sterke periode bezig.

Daar ziekte moet Alvarado zaterdag de Superprestige in Boom en de Wereldbeker in Flamanville laten schieten, dat meldde haar ploeg Alpecin-Deceuninck vrijdagavond al. Alvarado is in beide klassementen leidster.

Op Instagram heeft de Nederlandse zelf meer uitleg gegeven. "Helaas zul je mij dit weekend niet aan de start zien. Ik ben sinds zondagavond erg ziek en daardoor niet fit genoeg om dit weekend te koersen."

"Ik baal ervan dat ik mijn beide leidersposities niet kan verdedigen, maar mijn gezondheid gaat nu voor. Als ik analyseer hoe het afgelopen weekend in Dublin ging, denk ik dat mijn lichaam me al een waarschuwing gaf."

Toch blijft Alvardo wel strijdvaardig. "Maar er is nog niets verloren, het seizoen heeft nog een lange weg te gaan, tot snel!"