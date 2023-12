Beter dan Evenepoel in de Vuelta: Belgische revelatie onthult zijn grote doel voor 2024

In de Vuelta van dit jaar eindigden drie Belgen in de top twaalf. Steff Cras eindigde knap elfde en deed daarmee zelfs een plaatsje beter dan Remco Evenepoel.

Cian Uijtdebroeks eindigde achtste, Steff Cras elfde en Remco Evenepoel twaalfde. De Belgen zijn plots klimmers geworden. Maar de Vuelta stond eigenlijk niet op de planning van Steff Cras.

In de Tour stond Crass namelijk ook in de top twintig, tot hij in de achtste etappe moest opgeven na een valpartij door een toeschouwer. Maar daarna richtte Cras zijn pijlen dus succesvol op de Vuelta.

Maar daar verliep ook niet alles van een leien dakje. Cras werd ziek en dacht dat hij zijn goede notering in het klassement zou verliezen. De dag na de tijdrit voelde Cras zich zeer slecht, maar het peloton nam gelukkig een snipperdag.

Tour de France 2024

"Ik hoop dat de pech nu eindelijk zal stoppen", zegt Cras bij Domestique. Hij richt zijn pijlen in 2024 opnieuw op de Tour. De aanpak wordt dus zowat hetzelfde als dit jaar, maar met één groot verschil. "Ik begin later aan mijn seizoen."

Wat de Tour betreft wil Cras ook geen uitspraken doen over een plaats in het klassement. "Ik wil gewoon een stabiele Tour rijden en eindigen met het gevoel dat ik alles heb gegeven." Zonder pech dus.